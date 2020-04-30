В Новосибирской области подтвердили 35 новых случаев COVID-19

Как сообщает газета “Известия”, общее количество случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области достигло 471 человек, из которых 25 - несовершеннолетние дети. В реанимации находятся 17 пациентов; девять человек подключены к аппаратам ИВЛ. Вылечились от коронавируса 78 человек, погибли четверо.

Также с подозрением на коронавирус и подтвержденными заболеваниями госпитализированы 84 ребенка. Они находятся в городской детской больнице №3.

В больницах также находятся 636 взрослых. Среди них люди как с подозрением, так и с подтвержденным COVID-19. Три человека доставлены в Карасукскую ЦРБ, двое в Черепановскую ЦРБ и еще один человек в Сузунскую ЦРБ.