В Минздраве Башкирии рассказали, кто и где чаще всего заражается коронавирусом

Сегодня, 30 апреля, в Минздраве Башкирии озвучили первые статистические данные по заболевшим коронавирусом. Оказалось, из общего числа инфицированных 37,7% - мужчины со средним возрастом 49 лет. Остальные 62,3% - женщины. Их средний возраст составляет 51 год.

97% мужчин заразились коронавирусом не выезжая за пределы республики: в медорганизациях, через членов семьи или в иных местах, например, в магазине или общественном транспорте. Также не покидая пределов республики заразились и 98% женщин. При этом по статистике больше всего пациентов подхватили вирус именно в больницах.

Фото: Youtube.com

На сегодняшний день в больницах с коронавирусом лежат 236 женщин и 118 мужчин. Несмотря на это чаще всего от коронавируса в республике умирают именно представители сильного пола. За все время скончались 10 зараженных мужчин и 4 зараженные женщины.