В Иркутской области продлен режим самоизоляции

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На территории Иркутской области режим самоизоляции продлили до 11 мая. Соответствующую информацию подтвердили в региональном оперштабе.
Как сообщает газета “Известия”, самоизоляция вступила в силу в регионе с 31 марта. Население обязали соблюдать социальную дистанцию, а также не покидать дом без необходимости. Работу в регионе смогли продолжить только те предприятия, которые обеспечивают рынок жизненно-необходимыми товарами.
Также в Иркутской области была прекращена работа торговых центров, кафе, баров, ресторанов и пр., и других места, где отмечается массовое скопление людей.
Всего на данный момент в регионе зафиксированы 129 случаев заражения коронавирусом. 85 пациентов находятся на лечении, 39 человек выздоровели, погибли четверо.
Ранее, по указу президента Путина, самоизоляция в стране была продлена до 12 мая.
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