В Иркутской области продлен режим самоизоляции

Как сообщает газета “Известия”, самоизоляция вступила в силу в регионе с 31 марта. Население обязали соблюдать социальную дистанцию, а также не покидать дом без необходимости. Работу в регионе смогли продолжить только те предприятия, которые обеспечивают рынок жизненно-необходимыми товарами.

Также в Иркутской области была прекращена работа торговых центров, кафе, баров, ресторанов и пр., и других места, где отмечается массовое скопление людей.

Всего на данный момент в регионе зафиксированы 129 случаев заражения коронавирусом. 85 пациентов находятся на лечении, 39 человек выздоровели, погибли четверо.