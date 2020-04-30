В четверг самоизоляция в Москве составила 3,2 балла

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По данным “Яндекса”, в столице, утром, 30 апреля, “Индекс самоизоляции” составил 3,2 балла. Это означает, что большая часть населения остается дома, однако на улицах все же есть люди.
Как сообщает газета “Известия”, чем выше балл индекса - тем меньше людей на улицах. Т.е. от четырех до пяти баллов означает, что на улице почти нет людей; 3-3,9 балла - на улице есть люди, а 0-2,4 балла - много людей.
Режим самоизоляции действует в Москве с 29 марта. Ранее, по указу мэра Сергея Собянина, он был продлен до 11 мая включительно. Также с 15 апреля в столице для передвижения по городу необходимо иметь пропуск.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей