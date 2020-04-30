В Башкирии вводят «масочный режим»

— Я даю три полных дня для нашей промышленности, для Башфармации, министерства здравоохранения и, в целом, для правительства. Почему я ввожу режим с 4 мая? Потому что хочу людям дать возможность купить эти маски, кто-то сошьет, а кому-то передадим через наших волонтеров — у нас есть такая возможность, — отметил он.