В Башкирии вводят «масочный режим»

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«Масочный режим», как сообщил глава республики Радий Хабиров, начнет действовать с 4 мая.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Глава РБ Радий Хабиров на сегодняшнем совещании в правительстве Башкирии сообщил, что с 4 мая в Башкирии вводится масочный режим.
— Я даю три полных дня для нашей промышленности, для Башфармации, министерства здравоохранения и, в целом, для правительства. Почему я ввожу режим с 4 мая? Потому что хочу людям дать возможность купить эти маски, кто-то сошьет, а кому-то передадим через наших волонтеров — у нас есть такая возможность, — отметил он.
По словам Хабирова, каждый человек, появляясь в общественных местах, обязан носить маску.
Напомним, как сообщил ранее президент страны Владимир Путин, нерабочие дни в связи «самоизоляцией в стране продлеваются до 11 мая.
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