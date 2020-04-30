В Башкирии рассказали, как доставят пенсии и выплаты в майские праздники

По информации пресс-службы, на выплату пенсий в мае направили 20,3 млрд. руб., в том числе 1,5 млрд. рублей ветеранам войны на ежегодную выплату и к 75-летию Великой Победы.

Сообщается, что график доставки пенсий и выплат уже подготовлен исходя из графика доставки и режима работы почтовых отделений со 2-го мая. Тем, кто получается через отделение почты выплаты за 9-е мая, деньги можно будет получить 6, 7 и 8 мая. В банки деньги перечислят, как указано в сообщении, в соответствии с договором.