В Башкирии осудят детоубийцу, ребенка которой оплакивала вся республика

Сегодня, 30 апреля, стало известно о завершении следствия по делу об убийстве годовалого Тимура Хабирова, которое потрясло всю Башкирию в конце августа прошлого года. Подробности появились на сайте следкома.

Обвиняемой по делу проходит 29-летняя мать ребенка.

Напомним, об исчезновении мальчика стало известно 29 августа прошлого года. Его мать заявила об исчезновении сына. Поначалу рассматривалась версия о возможном похищении ребенка отцом, но она не подтвердилась. Подозревали также и любовника матери ребенка, но и он оказался ни при чем.

В поисках мальчика были задействованы и полицейские, и волонтеры, и спасатели, и местные жители, обыскавшие все окрестности. Надежда найти ребенка живым таяла с каждым часом.

Подозрения в отношении матери пропавшего малыша высказал первой ее свекровь. Через два дня наихудшие подозрения подтвердились. По итогам продолжительного допроса женщина созналась, что сама убила сынишку, потому что он плакал и долго не засыпал. Труп мальчика она зарыла в огороде. А затем решила заявить, что его похитили.

Как уточнили в следкоме, признание от матери в убийстве ребенка было получено, благодаря грамотно выстроенной тактике допроса, психологическому контакту следователей с подозреваемой, а также собранным доказательствам. Женщине было предъявлено обвинение в убийстве малолетнего.

Проститься убитым ребенком пришло большое число людей, многие приехали из других сел.

Ее старшая пятилетняя дочка была определена в приют.

После вручения копии обвинительного заключения обвиняемой дело будет направлено на рассмотрение в Верховный суд республики. Процесс обещает быть очень резонансным.