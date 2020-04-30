В Башкирии назвали ориентировочную дату возобновления работы закрытых предприятий

— По тем прогнозам, которые нам дают, горизонт полноценного выхода на работу предприятий, которые сейчас находятся под запретом, давайте поставим 1 июня. Это важно для того, чтобы предприятия уже сейчас начинали думать и прогнозировать работу. Если ситуация изменится к лучшему, значит будем действовать сообразно ситуации, — подчеркнул глава региона.

Также Радий Хабиров напомнил, что президент страны дал поручение правительству до 5 мая представить рекомендации по оценке текущей ситуации в регионах и принятия решений по раскрытию экономики и ослабления режима самоизоляции.

— Нам нужно будет несколько дней, чтобы эти рекомендации наложить на текущую ситуацию в регионе и определить наши текущие шаги. Поэтому следующее важное решение в этой сфере будет принято к 12 мая.