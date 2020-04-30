В Башкирии лидерами по приросту больных коронавирусом стали Нефтекамск и Уфа

По словам чиновника, показатель на 100 тыс. населения составляет 19, темп прироста за сутки — 10,8%.

— В Уфе прибавилось 16 подтвержденных случаев, в Нефтекамске — 28, в Октябрьском — 6, — отметил Венер Изикаев.

Также 5 новых случаев зафиксировано в Октябрьском, 3 — в Бирске, по 2 — в Уфимском, Чишминском и Благовещенском районах, Стерлитамаке, по 1 — в Туймазах, Дюртюлях, Янауле, Давлеканово, Кушнаренковском, Альшеевском, Зианчуринском, Благоварском, Краснокамском, Караидельском, Архангельском, Дюртюлинском, Стерлибашевском, Кугарчинском и Янаульском районах.

Фото: скриншот трансляции брифинга