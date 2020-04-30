В Башкирии День поминовения усопших перенесут на лето

Глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве республики сообщил, что День поминовения усопших, назначенный ранее его указом на 2 мая, будет перенесен на лето.

— Когда немного спадет всё это, проведем летом. Мы посоветовались с духовными лидерами, и они нас поддержали. Вновь напоминаю, для чего это было сделано: чтобы людям удобнее было. Чтобы организовать автобусы, воду подвезти, помочь сделать уборку, — сообщил он.

Хабиров также отметил, что все кладбища, все места захоронения закрываются.

— Они открыты только для захоронения. И кладбища почистим, и к родным усопшим сходим, но это — потом, — подчеркнул он.