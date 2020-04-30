СМИ выяснили подробности ликвидации террористов в Екатеринбурге

Как сообщает infox.ru, террористы базировались в бытовке частного дома на Челябинском тракте, на границе Екатеринбурга и Арамиля.

Контртеррористическая операция началась в 00:30 и продолжалась до 05:15 по местному времени. Саперы продолжали работать на месте ещё какое-то время.

Из расположенных рядом домов эвакуировали всех жителей. Специалисты перекрыли дороги и отключили электричество. Однако все трое боевиков отказались сдаваться добровольно. В ходе перестрелки с силовиками они получили несовместимые с жизнью ранения.

Позднее в бытовке обнаружили склад оружия, взрывчатых веществ и патронов.