СМИ выяснили подробности ликвидации террористов в Екатеринбурге
30 апреля, 17:40ОбществоФото: torange.biz
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В Чкаловском районе Екатеринбурга в ночь на 30 апреля была уничтожена группировка террористов. В СМИ появились подробности об операции по их ликвидации.
Как сообщает infox.ru, террористы базировались в бытовке частного дома на Челябинском тракте, на границе Екатеринбурга и Арамиля.
Контртеррористическая операция началась в 00:30 и продолжалась до 05:15 по местному времени. Саперы продолжали работать на месте ещё какое-то время.
Из расположенных рядом домов эвакуировали всех жителей. Специалисты перекрыли дороги и отключили электричество. Однако все трое боевиков отказались сдаваться добровольно. В ходе перестрелки с силовиками они получили несовместимые с жизнью ранения.
Позднее в бытовке обнаружили склад оружия, взрывчатых веществ и патронов.
Согласно предварительной информации, террористы планировали совершить несколько диверсий в центре Екатеринбурга. Все трое были гражданами России.
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