Сбербанк реализовал «умную» сельхозтехнику в Ростовской области

Комплекс приобрела компания по производству зерна из Ростова-на-Дону «Эртен», которая планирует установить систему на зерноуборочные комбайны.

Указывается, что эта система позволяет работнику передать контроль над техникой роботу-помощнику, чтобы самому отслеживать качество обработки и уборки урожая. При помощи этой технологии российские фермеры смогут сэкономить свыше 500 млн рублей.

Как пишет Rostovgazeta, по словам исполнительного директора управления развития бизнеса по отраслям Сбербанка Татьяны Крейтор, ИИ активно используется на современных предприятиях. Он позволяет по-другому смотреть на оптимизацию производственного цикла и наращивать эффективность деятельности бизнеса. «Полагаем, что применение передовых технологий даст сельскому хозяйству России новый толчок к развитию», - добавила она.

Генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова сказала, что их система уменьшит потери зерна в процессе уборки примерно в два раза, сократит денежные затраты и будет способствовать повышению эффективности всех процессов, связанных со сбором урожая.

Следует подчеркнуть, что Cognitive Agro Pilot стала первой в мире системой, способной «видеть» и «понимать» ситуацию в процессе движения. При помощи только одной видеокамеры она проводит анализ изображения, строит оптимальную траекторию, по которой будет передвигаться техника, и отсылает команды для исполнения маневров. Эти технические способности отличают Cognitive Agro Pilot от зарубежных систем, которые чаще всего работают за счет большого числа сканеров и камер.

Система Cognitive Agro Pilot способна определять край поля, разного вида преграды и людей, поэтому в случае возникновения риска столкновения она остановит техническое средство. При этом автопилот работает даже в условиях плохой погоды и низкого уровня освещенности. Кроме этого, для работы системы не требуются комплекс GPS-навигации и RTK-поправки, для которых нужны дополнительные финансовые вложения.