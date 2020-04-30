Россельхознадзор прокомментировал задержание утки в аэропорте Новосибирска

Как сообщает газета “Известия”, у животного не было с собой необходимого ветеринарного разрешения.

Инцидент произошел в аэропорте Толмачево в Новосибирске 27 апреля, куда из Вьетнама прибыл вывозной рейс с россиянами. Кроме утки, на борту самолета также были две собаки. Всех животных туристы приобрели во Вьетнаме. Разрешения не оказалось только у утки.

В ведомстве добавили, что документы на животных оформляются в системе “Аргус”. В разрешении необходимо указать результаты проведенных исследований по гриппу орнитозу птиц. Подчеркивается, что ситуация во Вьетнаме по гриппу птиц неблагоприятная, из-за чего их ввоз в Россию был остановлен.