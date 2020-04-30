Радий Хабиров объяснил подробно, какие изменения внесут в указ о режиме самоизоляции

Руководитель региона сообщил в первую очередь, что действие указа по самоизоляции режиму повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекцией продлено до 11 мая. Хабиров отметил, что все ограничения продолжат действовать в этот период, но все существует несколько нововведений.

Глава подтвердил, что время поездок на личном транспорте будет увеличено с 90 до 180 минут. Он подметил, что таким способом правительство приветствует выезды жителей республики в сады и в загородные дома. Условия быть в транспорте в перчатках и в маске при этом сохраняется.

«В-третьих, актуализируем списки всех граждан, которые находятся в периметре эпидемиологических расследований (прибывшие из Москвы или из-за рубежа, контактные лица) и увеличиваем частоту проверок их по месту жительства. Проверки каждого такого жителя будем проводить по 2-3 раза. Если человека не окажется дома – штраф», – проинформировал Хабиров.

По его словам, также усиливается контроль за всеми социальными учреждениями и предприятиями, где разрешено работать. Контроль планируют усилить также в магазинах, торговых центрах и салонах красоты.