«Пандемия в стадии роста»: глава Башкирии продлил в республике режим самоизоляции
О том, что в республике будет продлена самоизоляция, Радий Хабиров заявил на совещании в правительстве.
Руководитель региона принял решение, ровно как и Владимир Путин, продлить режим самоизоляции в Башкирии до 11 мая. Также, по словам главы, период с 1 по 11 мая объявляется нерабочим.
Хабиров отметил, что понимает, что это непростое решение, так как люди очень устали – от самоизоляции и психологического прессинга, материальных проблем, но ситуация с коронавирусом по-прежнему остается сложной, поэтому мера необходима.
«У нас пандемия в стадии роста. Каждый день растем на несколько десятков человек. Это непростая ситуация. Удалось остановить рост смертей и тяжелых случаев. Спасибо системе здравоохранения. Мы не можем утверждать, что рост прекратится», – подчеркнул глава.
По его словам, рост числа зарегистрированных с коронавирусом увеличился из-за того, что выросло количество тестов. Ранее об этом же говорили и в региональном минздраве. Напомним, что сегодня было зафиксировано рекордное количество заболевших за сутки – 75 человек. Всего коронавирус выявлен у 766 человек.