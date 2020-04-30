«Пандемия в стадии роста»: глава Башкирии продлил в республике режим самоизоляции

Руководитель региона принял решение, ровно как и Владимир Путин, продлить режим самоизоляции в Башкирии до 11 мая. Также, по словам главы, период с 1 по 11 мая объявляется нерабочим.

Хабиров отметил, что понимает, что это непростое решение, так как люди очень устали – от самоизоляции и психологического прессинга, материальных проблем, но ситуация с коронавирусом по-прежнему остается сложной, поэтому мера необходима.

«У нас пандемия в стадии роста. Каждый день растем на несколько десятков человек. Это непростая ситуация. Удалось остановить рост смертей и тяжелых случаев. Спасибо системе здравоохранения. Мы не можем утверждать, что рост прекратится», – подчеркнул глава.