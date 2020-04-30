Глава Башкирии назначил минздраву куратора для поддержки в работе

Сегодня, 30 апреля, на совещании в правительстве Башкирии, глава региона Радий Хабиров объявил о том, что назначил куратором министерства здравоохранения заместителя руководителя администрации главы республики Рината Баширова.

Данное решение Радий Хабиров объяснил тем, что масштабы работы министерства здравоохранения в нынешних условиях стали настолько велики, что ведомству требуется поддержка, в том числе на уровне управления.