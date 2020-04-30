Глава Башкирии назначил минздраву куратора для поддержки в работе
30 апреля, 14:34ОбществоТатьяна МайороваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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Им станет заместитель руководителя администрации главы РБ Ринат Баширов.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 30 апреля, на совещании в правительстве Башкирии, глава региона Радий Хабиров объявил о том, что назначил куратором министерства здравоохранения заместителя руководителя администрации главы республики Рината Баширова.
Данное решение Радий Хабиров объяснил тем, что масштабы работы министерства здравоохранения в нынешних условиях стали настолько велики, что ведомству требуется поддержка, в том числе на уровне управления.
Напомним, по последним данным, в Башкирии продолжается рост пациентов с заражением коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено еще 75 случаев заражения. Теперь число заболевших достигло 766 человек.
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