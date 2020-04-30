ФСС будет принимать документы от страхователей до 12 мая

Напомним, что российские предприятия должны ежегодно подавать в ФСС пакет документов, подтверждающих основной вид деятельности юрлица. Сюда входят заявление и справка о подтверждении деятельности, а также копия пояснительной записки к отчетности бухгалтерии, пишут “Новые известия”.

На основе этих документов принимается решение о присвоении класса риска, который определяет тариф на обязательное страхование от непредвиденных обстоятельств на работе.

Отмечается, что представителям малого бизнеса не нужно предъявлять пояснительную записку. Также от необходимости представить документы освобождены организации, начавшие работать в этом году.

В фонде пояснили, что в связи с пандемией наиболее безопасным будет электронный способ подачи документов. Так, подтвердить свою деятельность можно через портал госуслуг, с помощью личного кабинета страхователя на сайте ФСС или через шлюз фонда.

Сообщается, что в прошлом году электронным способом подали документы 30% страхователей. Однако в текущей ситуации ожидается, что это число вырастет примерно в 2,5 раза.