Жителей Башкирии планируют полностью закрыть на самоизоляцию

Радий Хабиров отметил, что речь идет о том, что после введения полного карантина на самоизоляции должны быть все жители России.

«Пока мы с вами обсуждали проблемы, пришло поручение Правительства РФ с рекомендацией ввести режим самоизоляции для всех на территории субъектов РФ», – заявил Радий Хабиров.

С соответствующим распоряжением об этом сегодня выступил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что решение абсолютно оправдано и принято с целью защитить жителей страны от коронавируса, чтобы система здравоохранения справлялась с лечением заболевших, сказал он.