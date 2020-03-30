Жителей Башкирии планируют полностью закрыть на самоизоляцию
30 марта, 12:56ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Глава республики Радий Хабиров сообщил, что на режим полной самоизоляции могут закрыть все регионы России.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Радий Хабиров отметил, что речь идет о том, что после введения полного карантина на самоизоляции должны быть все жители России.
«Пока мы с вами обсуждали проблемы, пришло поручение Правительства РФ с рекомендацией ввести режим самоизоляции для всех на территории субъектов РФ», – заявил Радий Хабиров.
С соответствующим распоряжением об этом сегодня выступил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что решение абсолютно оправдано и принято с целью защитить жителей страны от коронавируса, чтобы система здравоохранения справлялась с лечением заболевших, сказал он.
Михаил Мишустин также сообщил, что за нарушение карантинных мер также ужесточается ответственность.
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