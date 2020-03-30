ВКонтакте запустила раздел «Желания»: можно подарить товары для самоизоляции

Вишлист виден друзьям: они легко перейдут к покупке или отложат что-то себе. Идеи для сюрпризов подскажут подборки рекомендаций. Среди них — #лучшедома с товарами для самоизоляции, которые доставляются только из России.

Ирина Денежкина, директор по электронной коммерции ВКонтакте:

«Сейчас, когда мы окружены новостями о пандемии и вынуждены оставаться дома, как никогда важно радовать друг друга. Раздел “Желания” поможет уделить внимание близким и поднять их настроение. В нём можно не только исполнить мечты других, но и попросить что-то для себя: от всегда актуальных мелочей до товаров, которые особенно нужны именно сейчас — например, санитайзеров и других полезных товаров для самоизоляции».

Раздел опирается на интересы пользователей и предлагает добавить в вишлист товары, которые могут им понравиться. Например, если друг пока не поделился своими желаниями, но увлекается машинами, пользователь увидит подборку с идеями для подарка ему — аксессуарами для авто. Также в разделе будут событийные рекомендации к праздникам, сезонам или другим ситуациям: например, сейчас в подборке #лучшедома — всё нужное для комфортной удалённой учёбы или работы. Товары из этой подборки будут доставляться в ускоренном режиме — только из России.

Если друг уже указал желание, то пользователь может добавить его и в свой вишлист или приобрести прямо внутри VK. Чтобы случайно не подарить человеку одно и то же или договориться о совместной покупке, стоит нажать «Хочу подарить». Сам автор списка отметку не увидит, но все остальные друзья узнают, кто планирует вручить эту вещь.