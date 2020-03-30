В торговых центрах Башкирии закроют фудкорты
30 марта, 10:17ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 30 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил о том, что в ближайшее время должны быть закрыты фудкорты в торговых центрах, поскольку они являются центрами притяжения большого количества людей.
- Это необходимо для нашей общей безопасности, - подчеркнул Радий Хабиров.
Напомним, в течение текущей недели в стране введен режим самоизоляции для всех для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
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