В Уфе закроют парки и скверы из-за карантина

Ульфат Мустафин сообщил, что в ближайшее время в столице Башкирии закроют для прогулок все скверы и парки.

«Все аттракционы в парках, скверах – у нас они уже давно закрыты. И ограничения есть на проходные зоны. Ну, например, Затон, микрорайон Волна. Есть частный сектор, и народ идет на остановку через парк. Пожалуйста, пусть проходят, но вот скопления – такие моменты мы будем пресекать», – отметил руководитель администрации.

Он отметил, что такая мера принимается в связи с тем, что несмотря на рекомендации соблюдать карантин, многих жителей видели на прогулке на набережных, в парках и на улицах.

Улицы планируется патрулировать и проверять. Для этого уже помимо полиции привлекли ветеранские организации.