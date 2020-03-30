В Пскове один человек умер от коронавирусной инфекции

Отмечается, что у умершего не было одышки и других симптомов заражения коронавирусом нового типа. В первые дни у него наблюдалась высокая температура. Также медики говорят, что пациент не был лежачим. После того, как больному стало хуже, ему назначили терапию, но она не привела к улучшению.