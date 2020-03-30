В Пскове один человек умер от коронавирусной инфекции

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Из-за развития легочной патологии в результате заражения коронавирусом в Пскове умер пациент.
По словам главврача Псковской горбольницы Алексея Васильева, остальные пациенты находятся в удовлетворительном и среднем состоянии, пишет rns.online.
Отмечается, что у умершего не было одышки и других симптомов заражения коронавирусом нового типа. В первые дни у него наблюдалась высокая температура. Также медики говорят, что пациент не был лежачим. После того, как больному стало хуже, ему назначили терапию, но она не привела к улучшению.
В Псковской области это первый летальный исход, связанный с COVID-19.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей