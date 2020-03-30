В правительстве России ужесточили наказание за нарушение карантина из-за коронавируса

Поправки в Кодекс об административных нарушениях об ужесточении ответственности за нарушение карантина предполагают, что штраф за несоблюдение карантинных мер, из-за которых умер и заразился человек, составляют от 150 до 300 тысяч рублей. Должностные лица должны выложить от 300 до 500 тысяч рублей.

Штраф за действия, которые представляют опасность для окружающих, для граждан составляют от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 150 тысяч рублей. Размер максимального штрафа может достигнуть миллиона рублей. Для лиц старше 65 лет наказания за нарушение режима самоизоляции не предусмотрено.

Со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина ТАСС сообщает, что сейчас самое важное – минимизировать распространение вируса, для чего нужно работать с опережением.