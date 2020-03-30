В Пермской области ЗАГСы ограничили число гостей на регистрации брака
30 марта, 20:15ОбществоФото: pixabay.com
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Пермские ЗАГСы ограничили количество гостей на торжественных бракосочетаниях, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Руководство пермских ЗАГСов порекомендовало молодоженам, которые запланировали регистрацию брака во время карантина, перенести это мероприятие на более поздний срок. Пары, которые, несмотря на пандемию коронавируса, хотят сочетаться браком, должны ограничить количество присутствующих до 10 человек. Об этом пишет properm.ru.
Что касается регистрации рождения и смерти, то они будут проводить в прежнем режиме.
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