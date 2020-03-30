В Пермской области ЗАГСы ограничили число гостей на регистрации брака

Руководство пермских ЗАГСов порекомендовало молодоженам, которые запланировали регистрацию брака во время карантина, перенести это мероприятие на более поздний срок. Пары, которые, несмотря на пандемию коронавируса, хотят сочетаться браком, должны ограничить количество присутствующих до 10 человек. Об этом пишет properm.ru.