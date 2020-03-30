В Минздраве дали свежие данные о ситуации по коронавирусу в Башкирии - цифры выросли

Сегодня, 30 марта, на брифинге, посвященном противодействию распространения коронавируса в республике, министр здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил последние данные о ситуации с распространением коронавируса в Башкирии по ситуации на 13.00 по местному времени.

По его словам, в Башкирии сейчас госпитализированы с подтвержденным диагнозом «заражение новой коронавирусной инфекцией» пять человек. Со вчерашнего дня эта цифра не изменилась. Состояние удовлетворительное.

Еще 104 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Среди них в основном находятся жители республики, побывавшие в последнее время за рубежом. Среди них есть 17 несовершеннолетних. Все они ждут результатов анализов.

Как отметил сегодня на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров, наивно надеяться, что число инфицированных пациентов в Башкирии не будет расти.

Напомним, премьер-министр правительства России Михаил Мишустин настаивает на введении полной самоизоляции для жителей страны за исключением работников жизнеобеспечивающих предприятий.

Известно также, что в целом в России подтверждено 1534 случая заражения коронавирусом в 65 регионах. К сожалению, восемь человеку же скончались.