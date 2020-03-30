В Хакасии подтвердили ещё один случай заражения COVID-19

Как сообщает газета «Известия» , заражение подтверждено у жительницы региона, которая десять дней назад прилетела из Франции.

Отмечается, что все это время заболевшая находилась в режиме самоизоляции. Сейчас она находится под наблюдением медиков. Её состояние оценивается как стабильное. У всех, кто мог контактировать с пациенткой, тест не показал наличия вируса в организме.