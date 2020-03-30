В Хакасии подтвердили ещё один случай заражения COVID-19

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Третий случай заболевания коронавирусом COVID-19 был зарегистрирован в Хакасии 30 марта.
Как сообщает газета «Известия», заражение подтверждено у жительницы региона, которая десять дней назад прилетела из Франции.
Отмечается, что все это время заболевшая находилась в режиме самоизоляции. Сейчас она находится под наблюдением медиков. Её состояние оценивается как стабильное. У всех, кто мог контактировать с пациенткой, тест не показал наличия вируса в организме.
Сейчас в Хакасии на вынужденном карантине находятся 774 человека. Пятеро размещены в обсервации, ещё пятеро - госпитализированы.
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