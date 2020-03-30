В Башкирии выявлены 227 человек после покупки мяса у торговца с коронавирусом в Сибае

Сегодня, 30 марта, на брифинге, посвященном предотвращению распространения коронавирусной инфекции, министр здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил, что в Сибае на режиме самоизоляции находятся 227 человек. Предположительно они могли контактировать с торговцем мяса из Магнитогорска, зараженным коронавирусом. Об этом человеке стало известно в конце прошлой недели.

- У всех взяты анализы на коронавирус. Ждем результатов. Состояние этих людей удовлетворительное, - рассказал Максим Забелин.