В Башкирии выявлены 227 человек после покупки мяса у торговца с коронавирусом в Сибае
30 марта, 14:54ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Об этом сообщили на брифинге в минздраве РБ.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 30 марта, на брифинге, посвященном предотвращению распространения коронавирусной инфекции, министр здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил, что в Сибае на режиме самоизоляции находятся 227 человек. Предположительно они могли контактировать с торговцем мяса из Магнитогорска, зараженным коронавирусом. Об этом человеке стало известно в конце прошлой недели.
- У всех взяты анализы на коронавирус. Ждем результатов. Состояние этих людей удовлетворительное, - рассказал Максим Забелин.
Напомним, по ситуации на сегодня в Башкирии выявлены 5 инфицированных коронавирусом человек, еще 104 пациента госпитализированы по подозрению на коронавирус. среди них 17 несовершеннолетних. По мере проведения анализов число этих людей меняется.
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