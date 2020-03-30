В Башкирии все больше и больше чувствуется приближение весны
30 марта, 11:28ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Синоптики пообещали в ближайшие дни яркую солнечную погоду.
По данным Башгидрометцентра, в республике ожидается солнечные теплые дни. Специалисты Башгидромета обещают, что погода будет теплой и ясной.
Синоптики передали, что 30 марта температура воздуха днем повысится от+7 до+12 градусов.Осадки не прогнозируются, ветер ожидается южный. 31 марта пройдет небольшой дождь. Ветер будет южный умеренный. Температура воздуха днем от +8,+13°.
1 Апреля также местами обещают небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +6,+11°.
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