В Башкирии пояснили, куда жаловаться на завышенные цены на маски и антисептики

Сегодня, 30 марта, на брифинге, посвященном предотвращению распространения коронавирусной инфекции, начальник управления социальных коммуникаций администрации главы Башкирии Елена Прочаковская перечислила поступившие от жителей республики жалобы на завышенные цены на товары медицинского назначения. Среди них были названы медицинские маски, антисептик. Поступают также нарекания на отсутствие парацетамола и иных противовирусных препаратов в аптеках.

- Уточню, что в государственных аптеках на медицинские маски делается минимальные наценка с учетом транспортных расходов, - сразу отметил глава минздрава РБ Максим Забелин.

- По поводу завышенных цен на медицинские маски следует обращаться в Федеральную антимонопольную службу, - пояснил представитель Росздравнадзора Рустам Мухаметзянов.

По словам Елена Прочаковской, массовые жалобы на отсутствие лекарств повышенного спроса в аптеках городов Белебей, Октябрьский и Салават. Как отметил Рустам Мухаметзянов, большинство препаратов, на отсутствие которых поступают жалобы, входят в перечень жизненно необходимых медикаментов, так что их запас аптеками должен постоянно пополняться.

- Даже несмотря на то, что проверки сейчас запрещены, в случаях, если допускаемые нарушения угрожают безопасности населения, могут быть сделаны исключения, - сообщил представитель Росздравнадзора.