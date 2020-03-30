В Башкирии многоразовые маски начнут шить заключенные

Министр промышленности и энергетики республики региона Александр Шельдяев в Башкирии Александр Шельдяев сообщил, что в республике в скором времени начнется производство многоразовых масок.

По его словам, в УФСИН необходимое сырье и информацию о технических условиях передали специалисты «Башфармации» 27 марта. Опытные образцы, сообщил Шельдяев, были отшиты 28 марта. Производство начнется после того, как сегодня отсмотрят полученные опытные образцы.

Пока что поставка масок в количестве более 300 тысяч единиц ожидается в аптеке уже сегодня.