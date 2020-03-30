В Башкирии многоразовые маски начнут шить заключенные
Производство многоразовых масках в промышленных масштабах ляжет на плечи тюрем.
Министр промышленности и энергетики республики региона Александр Шельдяев в Башкирии Александр Шельдяев сообщил, что в республике в скором времени начнется производство многоразовых масок.
По его словам, в УФСИН необходимое сырье и информацию о технических условиях передали специалисты «Башфармации» 27 марта. Опытные образцы, сообщил Шельдяев, были отшиты 28 марта. Производство начнется после того, как сегодня отсмотрят полученные опытные образцы.
Пока что поставка масок в количестве более 300 тысяч единиц ожидается в аптеке уже сегодня.
Сегодня на брифинге министерства здравоохранения по вопросам распространения коронавирусной инфекции сообщили, что в сети государственных аптек самые минимальные наценки, которые сделаны с учетом транспортных расходов.