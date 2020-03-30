В Башкирии из больниц выписан 71 человек, у которых не подтвердился коронавирус

Сегодня, 30 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии представитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Жеребцов сообщил, что из клиник республики выписан 71 человек, у которых не подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

По уточненным данным, сейчас в стационарах региона находятся пять человек, зараженных коронавирусом, среди них двое мужчин, две женщины и один ребенок. Еще 97 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, среди них 16 детей. Они ждут результатов анализов.

Состав этих людей меняется, они выписываются после получения результатов, но добавляются новые — в основном из числа тех. кто вернулся из заграничных поездок и почувствовал недомогание.