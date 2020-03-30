Уроженка Башкирии стала победительницей в федеральном шоу

Девушка из Октябрьского, которая впоследствии переехала в Европу,исполнила композицию The Show Must Go On. Яна представляла на конкурсе Ригу, но все равно стала поводом для гордости местных жителей Башкирии.

Удачно спетая песня и талант девушки помогли обойти соперницу на три балла и стать победителем в конкурсе, хотя с Яной соперничали сильнейшие вокалисты. В качестве приза девушке достался кубок и вознаграждение в размере миллиона рублей.

Жители региона нередко получают признание на федеральных телешоу. В последний раз Медиакорсеть передавала о двух мальчиках, которые выступили в программе Максима Галкина «Лучше всех!» на Первом канале.