Стало известно об отравлении алкоголем детей из Башкирии
30 марта, 09:41ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Всего за первые два месяца в 2020 году зафиксировали девять детских отравлений.
По данным Ufatime.ru, большая часть отравлений была зафиксирована в столице Башкирии. Пострадавшим детям было 8 и 12 лет, еще троим – по 13 лет и двоим – по 14 лет.
Всего спиртным в регионе за последние два месяца отравились 5,7 на 100 тысяч человек против 6,6 в 2019 году. Пострадавшие были зафиксированы в 32 муниципалитетах. Больше всего случаев было в Уфе – 92 и в Стерлитамаке – 39. Чаще всего травятся этиловым спиртом.
Всего в период с января по февраль от злоупотребления алкоголем умерло 25 человек. Больше всего смертельных случаев было зафиксировано в Уфе.
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