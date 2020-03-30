Стало известно об отравлении алкоголем детей из Башкирии

По данным Ufatime.ru, большая часть отравлений была зафиксирована в столице Башкирии. Пострадавшим детям было 8 и 12 лет, еще троим – по 13 лет и двоим – по 14 лет.

Всего спиртным в регионе за последние два месяца отравились 5,7 на 100 тысяч человек против 6,6 в 2019 году. Пострадавшие были зафиксированы в 32 муниципалитетах. Больше всего случаев было в Уфе – 92 и в Стерлитамаке – 39. Чаще всего травятся этиловым спиртом.