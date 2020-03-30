Синоптики озвучили, какая погода будет в апреле и следующих месяцах

В Башгидрометцентре со ссылкой на федеральное управление сообщили о результатах климатического анализа в регионе.

Сообщается, что на территории республики в период с апреля по сентябрь 2020 года температура воздуха будет на уровне многолетних значений. Исключение составит только июль, который станет самым холодным месяцев лета.

Что касается осадков, то выше нормы из будет в апреле, меньше всего в июле.