Синоптики озвучили, какая погода будет в апреле и следующих месяцах
30 марта, 17:01ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Прогноз погоды составлен с вероятностью 65-70%.
В Башгидрометцентре со ссылкой на федеральное управление сообщили о результатах климатического анализа в регионе.
Сообщается, что на территории республики в период с апреля по сентябрь 2020 года температура воздуха будет на уровне многолетних значений. Исключение составит только июль, который станет самым холодным месяцев лета.
Что касается осадков, то выше нормы из будет в апреле, меньше всего в июле.
Медиакорсеть писала погоду на ближайшие два дня. 31 марта и 1 апреля пройдет небольшой дождь, ветер обещают умеренный.
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