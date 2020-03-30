«Россети» перевели все центры клиентского обслуживания в онлайн-режим

Стоит отметить, что разработкой цифровой платформы, позволяющей оказывать услуги дистанционно, компания занималась вплотную два последних года. В результате «Россетям» удалось внедрить онлайн-сервисы, с помощью которых все филиалы холдинга могут оказать полноценное обслуживание по любым вопросам клиентов.

Дистанционное обслуживание уже показало свою востребованность у потребителей. Так, в период с 18 по 28 марта количество онлайн-обращений клиентов выросло почти на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество звонков в центры обслуживания выросло на 50%, а число обращений через интерактивные сервисы — на 45%. В режиме онлайн люди могут оформлять заявки на подключение, на перераспределение и увеличение мощности. В случае если заявки уже обработаны, сотрудники «Россетей» отправляют полный пакет документов по электронной почте.