Путин попросил население Москвы перейти на режим самоизоляции
В Москве и Подмосковье для жителей введен режим ограничения и самоизоляции.
«Эта мера является оправданной и необходимой для крупной, многомиллионной агломерации, которая в числе первых столкнулась с эпидемией коронавируса. Прошу москвичей и жителей Московской области отнестись к этим вынужденным, но совершенно необходимым мероприятиям, к профилактическим и ограничительным мерам серьезно и ответственно», — сказал президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции со своими полпредами в регионах страны.
Это один из двух эпизодов выступления, которые были адресованы простому населению. В остальном глава государства обращался только к своим подчиненным и выдал им распоряжения.
Но именно такой, по мнению источника, нарочито деловой характер выступления несет важнейшее послание россиянам: Путин на посту, ситуация контролируется, пишет Мейстер.