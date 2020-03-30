Путин попросил население Москвы перейти на режим самоизоляции

«Эта мера является оправданной и необходимой для крупной, многомиллионной агломерации, которая в числе первых столкнулась с эпидемией коронавируса. Прошу москвичей и жителей Московской области отнестись к этим вынужденным, но совершенно необходимым мероприятиям, к профилактическим и ограничительным мерам серьезно и ответственно», — сказал президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции со своими полпредами в регионах страны.