Пробуждение медведя из Канады сняли на видео

Животное проживает на одном из горнолыжных курортов на Скалистых горах, недалеко от города Голден, сообщает 30 марта газета «Известия».

Работникам курорта медведь по имени Бу хорошо знаком. 18 лет назад браконьерами была убита мать двух медвежат. Тогда сотрудники курорта построили им вольеры и все эти годы заботились о них.

Автор видео много лет мечтала увидеть и снять пробуждение животных. Когда ей это удалось, она была очень растрогана.