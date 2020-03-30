Пробуждение медведя из Канады сняли на видео

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Рейнджер из Канады сняла на видео пробуждение медведя гризли.
Животное проживает на одном из горнолыжных курортов на Скалистых горах, недалеко от города Голден, сообщает 30 марта газета «Известия».
Работникам курорта медведь по имени Бу хорошо знаком. 18 лет назад браконьерами была убита мать двух медвежат. Тогда сотрудники курорта построили им вольеры и все эти годы заботились о них.
Автор видео много лет мечтала увидеть и снять пробуждение животных. Когда ей это удалось, она была очень растрогана.
Рейнджер рассказала, что увидела улыбку медведя, когда он выбирался из снега. По её мнению, видео должно поднять настроение людям в период изолированности друг от друга и дать им надежду на дальнейшее развитие мира.
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