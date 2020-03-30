Платежный портал Почты России позволяет оплачивать ЖКХ, не выходя из дома 

В подобных сложных эпидемиологических условиях особенно пригодятся современные дистанционные сервисы Почты России, которые позволяют снизить риск распространения инфекции. Компания предлагает целый ряд удобных цифровых функций, обеспечивающих возможность воспользоваться почтовыми услугами на расстоянии. Можно, к примеру, оформлять и получать посылки, вызвав курьера на дом, отправлять и получать юридически значимую корреспонденцию при помощи сервиса электронных заказных писем, осуществлять денежные переводы в любую точку страны, оформлять подписку на периодические издания. Об этом сообщает finance.rambler.ru.

За последнее десятилетие мы привыкли решать большинство повседневных задач дистанционно — с помощью компьютера или смартфона. Это касается покупок, платежей, оформления различных услуг и многого другого. Почта России не отстает от заданного курса на цифровизацию и активно переводит свои сервисы в онлайн, постоянно внедряя новые услуги и предоставляя клиентам многофункциональный, удобный сервис.

В системе Почты России внедрен собственный платежный портал. Это удобная и безопасная платформа, с помощью которой можно оплатить жилищно-коммунальные услуги, сотовую связь, интернет, телевидение, штрафы ГИБДД. Сейчас через платежный портал Почты России можно оплатить услуги более 6 тысяч поставщиков ЖКУ, 70 операторов телефонной и более 180 — интернет-связи. Для оплаты необходимо выбрать нужную услугу и организацию из списка или ввести название в строке поиска, затем указать реквизиты и произвести оплату с минимальной комиссией, которую автоматически рассчитает система.

Платежи доступны всем, но зарегистрированные пользователи получают доступ к ряду дополнительных возможностей. Это сервис Masterpass, позволяющий сохранить данные банковских карт, чтобы не вводить их вручную, просмотр истории операций, а также создание списка избранных платежей. Все банковские операции с использованием платежного портала Почты России защищены по современным международным стандартам безопасности и используют технологию 3-D Secure.

Такой способ оплаты очень востребован, так как существенно экономит время пользователя. Все можно сделать прямо из дома, ходить в почтовое отделение для этого больше не обязательно. Если есть под рукой интернет и банковская карта, оплату можно произвести в любое время и в любом месте. Кроме того, оплатить коммунальные платежи, услуги связи, налоги, госпошлины, штрафы можно через почтальона, оснащенного мобильным почтово-кассовым терминалом. Платежи принимаются моментально, а в подтверждение оплаты клиенту выдается чек. Сейчас сделать это можно без комиссии — она отменена в рамках мероприятий по профилактике коронавируса.