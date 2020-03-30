«Отменим рукопожатия»: глава Башкирии предложил сдерживать эмоции при общении
30 марта, 10:24ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Об этом сообщил Радий Хабиров на оперативке в правительстве.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 30 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров предложил временно отказать от приветствий в виде рукопожатий.
— Давайте отменим рукопожатия временно, — сказал он. — Я сам себя ловлю на том, что рука тянется поздороваться, когда с кем-то встречаюсь, но нужно соблюдать меры предосторожности.
Напомним, по ситуации на сегодня в Башкирии зарегистрированы пять случаев заражения коронавирусом и еще 92 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус.
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