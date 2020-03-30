«Отменим рукопожатия»: глава Башкирии предложил сдерживать эмоции при общении

Сегодня, 30 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров предложил временно отказать от приветствий в виде рукопожатий.

— Давайте отменим рукопожатия временно, — сказал он. — Я сам себя ловлю на том, что рука тянется поздороваться, когда с кем-то встречаюсь, но нужно соблюдать меры предосторожности.