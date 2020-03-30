Не пугайтесь: в Башкирии по улицам будут передвигаться патрули и машины с мегафонами

Сегодня, 30 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров настоятельно рекомендовал главам муниципалитетов взять на вооружение опыт Уфы и Нефтекамска, где по улицам начали ходить патрули, которые контролируют нахождение на открытом воздухе больших компаний людей.

Помимо этого, в ряде населенных пунктов начали ездить машины, которые по мегафону оповещают население о введенных ограничительных мерах и рекомендуют людям оставаться дома.

- Конечно, в Уфе есть центры общественной безопасности, которых не в других городах, однако нужно постараться и в других городах и районах организовать такую работу,- подчеркнул Радий Хабиров.