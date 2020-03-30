На ИВЛ в Москве находятся до 40% пациентов моложе 40

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Медики сообщают, что к аппаратам искусственной вентиляции легких в столичных больницах подключены не только пожилые люди. Около 40% таких пациентов – люди моложе 40.
Согласно статистике, 2/3 больных (64%), подключенных к аппаратам ИВЛ – это люди до 60 лет, а доля людей младше 40 лет составляет 40%. Похожие данные получены и в других государствах, пишет rns.online.
Как сообщает штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, предсказать, как будет протекать заболевание у разных возрастных групп, невозможно. Поэтому всех москвичей, не зависимо от возраста, просят воздержаться от выхода на улицу без острой необходимости.
По данным штаба, в столице уже 1014 человек заражены коронавирусом: 465 – люди в возрасте 35–64 лет, почти 34% заболевших – молодежь в возрасте от 18 до 34 лет, 15% – лица старше 65 лет, 5,5% – дети, у которых болезнь протекает практически без симптомов и в легкой форме.
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