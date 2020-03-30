На ИВЛ в Москве находятся до 40% пациентов моложе 40

Согласно статистике, 2/3 больных (64%), подключенных к аппаратам ИВЛ – это люди до 60 лет, а доля людей младше 40 лет составляет 40%. Похожие данные получены и в других государствах, пишет rns.online.

Как сообщает штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, предсказать, как будет протекать заболевание у разных возрастных групп, невозможно. Поэтому всех москвичей, не зависимо от возраста, просят воздержаться от выхода на улицу без острой необходимости.