Лица Победы. Николай Лапочкин: Был ранен, но пулемет не бросил и пошел в атаку
Продолжаем совместный проект Медиакорсети и движения «Волонтеры Победы. Республика Башкортостан», посвященный 75-летию Великой Победы.
Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.
Лапочкин Николай Григорьевич. 1925 года рождения.
Из наградного листа:
«24 марта 1945 года взвод, выполняя задачу помочь 328 гвардейскому стрелковому полку выбить немцев из населенного пункта Матьюшхаза, обошел населенный пункт с тыла и нанес удар противнику. Товарищ Лапочкин первым ворвался на окраину, броском противотанковой гранаты уничтожил миномет противника и захватил пулемет. По возвращению обратно был ранен, но пулемет не бросил. Доползая до своих окопов, он не покинул поле боя, а еще с большей энергией бросился на противника вместе со своим взводом и уничтожил 3 немцев.
За проявленные мужество и отвагу награжден орденом Славы III степени».
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