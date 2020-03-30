КВН-щик из Уфы раздумал жениться из-за красавицы-стендапера Юлии Ахмедовой

Звезда телевизионных стендапов Юлия Ахмедова сыграла важную роль в судьбе 29-летнего кавеэнщика из Уфы Ильдара Хасанова.

Дело в том, что Ильдар и его невеста Оля случайно оказались первыми участниками нового шоу Юлии Ахмедовой «Нам надо серьезно поговорить». Суть его заключается в том, что молодой человек, попавший на шоу, неожиданно для себя оказывается в центре внимания.

Юлия под стать психологу берется разобраться во взаимоотношениях с его девушкой и, разумеется, делает это очень весело и с искрометным юмором. Побочным эффектом зажигательного шоу является тот факт, что личные проблемы обсуждаемой пары становятся достоянием многомиллионной телевизионной аудитории.

В случае с Ильдаром и его 22-летней невестой Олей вся страна узнала, что девушка никак не дождется от него предложения выйти замуж. Юлия проанализировала ситуацию и пришла к выводу, что причиной тому являются завышенные претензии молодых, которые хотели бы потратить полмиллиона на шикарную свадьбу.

Юлия посоветовала им поступить иначе и провести скромную свадьбу в маленьком ресторане в Уфе.

Сам Ильдар Хасанов признался, что после передачи чувствовал себя неловко, хотя и сам является кавеэнщиком и понимает суть стендапа.

- Меня застали врасплох! Признаюсь, некоторые шутки били по больным местам, но, надеюсь, мне удалось держать лицо. Я и сам занимаюсь стендапом, и считаю, что у меня неплохое чувство юмора, поэтому старался смеяться над собой вместе со зрителями, - рассказал он.