— Всем самоизолированным нужно обеспечить отдельное спальное место, если есть возможность — отдельную комнату. У кого такой возможности нет, но при этом они прибыли из-за рубежа, то нужно сообщать медикам, будет решаться вопрос об обсервации, — отметила главврач Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак.

В числе обязательных мер профилактики для тех, кто может являться возможным носителем коронавирусной инфекции — отдельное постельное белье и средства гигиены, общение с близкими только через маску (нос и рот должны быть закрыты), которая меняется через каждые 2 часа; все поверхности, к которым так или иначе прикасается самоизолированный, должны обрабатываться хлорсодержащими или спиртосодержащими растворами, помещения — проветривать. При наличии ультрафиолетовых облучателей — использовать их (обязательно при отсутствии в них людей).

Фото: Минздрав РБ