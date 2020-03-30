Как правильно изолироваться и не заразить родных — главврач Центра эпидемиологии РБ
Об этих правилах напомнили на ежедневном брифинге Минздрава РБ.
— Всем самоизолированным нужно обеспечить отдельное спальное место, если есть возможность — отдельную комнату. У кого такой возможности нет, но при этом они прибыли из-за рубежа, то нужно сообщать медикам, будет решаться вопрос об обсервации, — отметила главврач Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак.
В числе обязательных мер профилактики для тех, кто может являться возможным носителем коронавирусной инфекции — отдельное постельное белье и средства гигиены, общение с близкими только через маску (нос и рот должны быть закрыты), которая меняется через каждые 2 часа; все поверхности, к которым так или иначе прикасается самоизолированный, должны обрабатываться хлорсодержащими или спиртосодержащими растворами, помещения — проветривать. При наличии ультрафиолетовых облучателей — использовать их (обязательно при отсутствии в них людей).
— Желательно не проводить свободное время с родными, контактировать — только по необходимости. Эти две недели самоизоляции надо потерпеть. Это же касается семей, где есть те, кто продолжает ходить на работу. Эти люди могут быть потенциальными переносчиками болезни. Поэтому пришли с работы — обработали дыхательные пути, руки, гаджеты, верхнюю одежду до входа в квартиру — проветрить или обработать ультрафиолетом.