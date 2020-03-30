Глава Башкирии сообщил о наказании подростков с «антикоронавирусной» вечеринки

Руководитель региона отметил, что несмотря на приказ о том, что увеселительные заведения должны закрыться, в республике это правило соблюдалось не особо сильно. В качестве примера Радий Хабиров привел «антикарантинную вечеринку» , которая прошла в Уфе, в клубе Room.

«Надо разобраться с ночным клубом, который это допустил, надо молодых людей привлечь к административной ответственности. У нас были случаи, когда целый ряд магазинов не закрывался, которые должны были быть закрыты, поэтому давайте наведем порядок в этой связи», – подытожил глава республики.