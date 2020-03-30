Глава Башкирии не исключает возможность объявления «сухого закона»
30 марта, 11:06ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Об этом Радий Хабиров заявил на оперативке в правительстве РБ.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 30 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров заявил, что в республике может быть введен «сухой закон», который предполагает запрет на продажу алкогольных напитков.
Причиной такого заявления стала информация из соцсетей о беспорядках, происшедших в минувшие выходные в городе на улице Амантая.
— Нужно проанализировать ситуацию и выяснить, как изменились продажи алкоголя. Если есть серьезные изменения и если ухудшится криминальная ситуация на улицах и в быту, возможно. понадобится вводить «сухой закон», — заявил Радий Хабиров.
Напомним, в течение текущей недели в стране объявлена нерабочая неделя с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции.
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