В Уфе состоится пикет в поддержку кемеровчан

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3 апреля в Уфе на территории ДК «Химик» с 15:00 до 17:00 часов состоится пикет в поддержку кемеровчан.
Сюжеты: Трагедия в Кемерово
Как сообщает организатор, общественник Рустем Мулюков, мероприятие согласовано городскими властями.
- Мы будем требовать, чтобы руководство республики приняло меры по повышению безопасности нахождения населения в общественных местах. У нас тоже есть торговые центры, которые могут повторить судьбу «Зимней вишни», - рассказал он.
Согласно заявке, в пикете примет участие около 100 человек.
Напомним, 28 марта, в день общенационального траура во многих городах и других населенных пунктах Башкирии прошли акции памяти жертв кемеровской трагедии, в которой погибли 64 человека. Сегодня, 30 марта, стало известно о том, что торговый центр, в котором погибли люди, был построен незаконно. Об этом сообщили в следственном комитете России.
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