В Уфе состоится пикет в поддержку кемеровчан

- Мы будем требовать, чтобы руководство республики приняло меры по повышению безопасности нахождения населения в общественных местах. У нас тоже есть торговые центры, которые могут повторить судьбу «Зимней вишни», - рассказал он.

Напомним, 28 марта, в день общенационального траура во многих городах и других населенных пунктах Башкирии прошли акции памяти жертв кемеровской трагедии, в которой погибли 64 человека. Сегодня, 30 марта, стало известно о том, что торговый центр, в котором погибли люди, был построен незаконно. Об этом сообщили в следственном комитете России.