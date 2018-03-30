В Башкирии с 1 апреля введут временные ограничения движения фур

Как сообщается на сайте правительства республики, в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего и муниципального значения, с 1 по 30 апреля будет введено временное ограничение движения транспортных средств c превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси.

Связано это с предотвращением разрушения проезжей части в весенний период и сохранения нормального технического состояния дорожного полотна. Перевозчикам рекомендовано ограничить завоз тяжеловесного груза.

С 1 июня по 31 августа также предусматривается введение ограничения движения для транспортных средств, которые осуществляют перевозки тяжеловесных грузов.