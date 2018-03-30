В Башкирии с 1 апреля введут временные ограничения движения фур

С 1 по 30 апреля.
Как сообщается на сайте правительства республики, в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего и муниципального значения, с 1 по 30 апреля будет введено временное ограничение движения транспортных средств c превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси.
Связано это с предотвращением разрушения проезжей части в весенний период и сохранения нормального технического состояния дорожного полотна. Перевозчикам рекомендовано ограничить завоз тяжеловесного груза.
С 1 июня по 31 августа также предусматривается введение ограничения движения для транспортных средств, которые осуществляют перевозки тяжеловесных грузов.
Кроме того, ограничение намерены ввести на дневной период летом при температуре воздуха свыше 32 градусов. В период действия временного ограничения в летний период движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, разрешается с 22.00 до 10.00.