В Башкирии налоговые задолженности начнут взыскивать принудительно

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Долги до 2013 года спишутся.
Долги, накопившиеся у жителей Башкирии до 2013 года, будут списаны. Это около 20 процентов от общего долга.
Начисления за 2014-2016 года должны быть закрыты в ближайшее время. Иначе сотрудники налоговой службы будут взыскивать долги принудительно. Узнать о задолженности можно на портале «Госуслуги» или в ближайшем отделении налоговой инспекции.
Все начисления за 2014-2016 год по-прежнему должны быть уплачены, подчеркивают налоговики.
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