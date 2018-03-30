В Башкирии налоговые задолженности начнут взыскивать принудительно

Долги, накопившиеся у жителей Башкирии до 2013 года, будут списаны. Это около 20 процентов от общего долга.

Начисления за 2014-2016 года должны быть закрыты в ближайшее время. Иначе сотрудники налоговой службы будут взыскивать долги принудительно. Узнать о задолженности можно на портале «Госуслуги» или в ближайшем отделении налоговой инспекции.