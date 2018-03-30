Налоговые выплаты от компаний "Роснано" превысили инвестиции государства

При этом госкомпания намерена 50% этой суммы направить на дивиденды государству. Согласно принятой советом директоров госкомпании стратегии развития на ближайшие пять лет, к 2020 году "Роснано" планирует увеличить сумму налоговых отчислений всех своих компаний до 220 миллиардов рублей. Это в 1,7 раза больше государственных вложений в "Роснано".

Уже по итогам 2017 года общий объем налоговых выплат, произведенных предприятиями, построенными "Роснано", превысил объем госинвестиций, который составляет 101 миллиард рублей. Суммарный объем прибыли предприятий "Роснано" достиг по итогам 2017 года 20 миллиардов рублей, по сравнению с данными за 2016 год этот показатель удвоился. Валовая прибыль госкомпании составила 6,9 миллиарда рублей, за год она выросла в 1,6 раза.